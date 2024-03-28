Ярмолюк: В Украине война, а я не могу помочь своей семье
Хавбек выразил поддержку Украине и своей семье, которая осталась в Днепре
Полузащитник "Брентфорда" и сборной Украины U-21 Егор Ярмолюк рассказал о переживаниях по поводу войны в Украине, а также о семье, которая осталась в Днепре.
"Когда началось полномасштабное вторжение, я был в Украине. Это было неожиданно. Это было страшное время для нас и нашей страны. Это многое изменило для меня, потому что у меня не было ни одного шанса играть в футбол. Я знаю, что война продолжается и ничего не меняется. Это было очень страшно.
Моя семья – это для меня все. Это мое святилище. У меня есть папа, мама и младший брат. Ему сейчас 12 лет. Я звоню ему каждый день, мы разговариваем обо всем. Он пытается играть в футбол. Иногда Россия атакует Днепр, иногда моя семья слышит это. Это реальность Украины. Я чувствую опасность. Моя семья остается там. Я стараюсь заботиться о своей семье, звоню им каждый день.
Без моей семьи я ничего не могу сделать. Только благодаря моей семье я играю в АПЛ, играю в "Брентфорде". Это нелегко, потому что я знаю, что в Украине война, а я не могу помочь своей семье. Я могу только позвонить им и надеяться, что с ними все хорошо. Я каждый день спрашиваю, все ли с ними все хорошо. Иногда все хорошо, иногда – нет. Но они очень счастливы, они так гордятся мной. Я хочу просто продолжать и никогда не останавливаться.
Когда смотрю новости, то могу увидеть плохую ситуацию, но футбол помогает мне стать сильнее и фокусироваться на игре. Но я не могу забыть об этом", - сказал Ярмолюк в интервью клубной пресс-службе.
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