  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмолюк: В Украине война, а я не могу помочь своей семье
В тренде

Ярмолюк: В Украине война, а я не могу помочь своей семье

Наши за границей

Хавбек выразил поддержку Украине и своей семье, которая осталась в Днепре

Ярмолюк: В Украине война, а я не могу помочь своей семье

Новина українською

Полузащитник "Брентфорда" и сборной Украины U-21 Егор Ярмолюк рассказал о переживаниях по поводу войны в Украине, а также о семье, которая осталась в Днепре.

"Когда началось полномасштабное вторжение, я был в Украине. Это было неожиданно. Это было страшное время для нас и нашей страны. Это многое изменило для меня, потому что у меня не было ни одного шанса играть в футбол. Я знаю, что война продолжается и ничего не меняется. Это было очень страшно.

Моя семья – это для меня все. Это мое святилище. У меня есть папа, мама и младший брат. Ему сейчас 12 лет. Я звоню ему каждый день, мы разговариваем обо всем. Он пытается играть в футбол. Иногда Россия атакует Днепр, иногда моя семья слышит это. Это реальность Украины. Я чувствую опасность. Моя семья остается там. Я стараюсь заботиться о своей семье, звоню им каждый день.

Без моей семьи я ничего не могу сделать. Только благодаря моей семье я играю в АПЛ, играю в "Брентфорде". Это нелегко, потому что я знаю, что в Украине война, а я не могу помочь своей семье. Я могу только позвонить им и надеяться, что с ними все хорошо. Я каждый день спрашиваю, все ли с ними все хорошо. Иногда все хорошо, иногда – нет. Но они очень счастливы, они так гордятся мной. Я хочу просто продолжать и никогда не останавливаться.

Когда смотрю новости, то могу увидеть плохую ситуацию, но футбол помогает мне стать сильнее и фокусироваться на игре. Но я не могу забыть об этом", - сказал Ярмолюк в интервью клубной пресс-службе.

По теме
yellow-arrow
Разные слова на родных языках. Довбик вместе с партнерами по Жироне принял участие в интересном челлендже
yellow-arrow
Хацкевич: В моем понимании, Лунин сейчас дороже Куртуа
yellow-arrow
Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости