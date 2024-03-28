Ярмолюк: В Украине война, а я не могу помочь своей семье

Полузащитник "Брентфорда" и сборной Украины U-21 Егор Ярмолюк рассказал о переживаниях по поводу войны в Украине, а также о семье, которая осталась в Днепре.

"Когда началось полномасштабное вторжение, я был в Украине. Это было неожиданно. Это было страшное время для нас и нашей страны. Это многое изменило для меня, потому что у меня не было ни одного шанса играть в футбол. Я знаю, что война продолжается и ничего не меняется. Это было очень страшно.

Моя семья – это для меня все. Это мое святилище. У меня есть папа, мама и младший брат. Ему сейчас 12 лет. Я звоню ему каждый день, мы разговариваем обо всем. Он пытается играть в футбол. Иногда Россия атакует Днепр, иногда моя семья слышит это. Это реальность Украины. Я чувствую опасность. Моя семья остается там. Я стараюсь заботиться о своей семье, звоню им каждый день.