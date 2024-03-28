Хацкевич: Не знаю, кто мог сказать, что Яремчук нарушал режим - более профессионального футболиста я не видел

Экс-тренер " Динамо " Александр Хацкевич заявил, что у нападающего Романа Яремчука не было проблем с режимом и алкоголем во время его выступлений за киевлян.

– После матча с Боснией бывший агент Яремчука Сефер Алибаев заявил, что Роману не удалось заиграть в "Динамо", потому что в киевском клубе думали, что он пьет и нарушает режим, хотя это было неправдой. Можете это прокомментировать?

– Я не знаю, кто мог сказать, что Яремчук нарушал режим. Более профессионального футболиста я не видел. Я Рому знаю с того момента, как он попал в молодежную команду "Динамо", потом я забрал его в дубль. Ни разу я не видел, чтобы он нарушал режим. Возможно, такие разговоры кому-то выгодны, но Яремчук в таких моментах никогда не был замечен.