Яремчук - в стартовом составе Валенсии на матч с Мальоркой
Роман сыграет в 30-м туре Ла Лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 30 марта, состоится матч 30-го тура Ла Лиги. "Валенсия" сыграет против "Мальорки".
Украинец Роман Яремчук выйдет в стартовом составе "летучих мышей".
Отметим, что 28-летний форвард сыграл в нынешнем сезоне Ла Лиги 20 матчей, в которых забил три гола.
⚽ XI INICIAL ???? @RCD_Mallorca#ValenciaRCDMallorca ????????#ADNVCF pic.twitter.com/VWgLC6UwWW— Valencia CF (@valenciacf) March 30, 2024
Поединок "Валенсия" - "Мальорка" состоится 30 марта. Начало - 19:30.
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