  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук - в стартовом составе Валенсии на матч с Мальоркой
В тренде

Яремчук - в стартовом составе Валенсии на матч с Мальоркой

Наши за границей

Роман сыграет в 30-м туре Ла Лиги

Яремчук - в стартовом составе Валенсии на матч с Мальоркой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 30 марта, состоится матч 30-го тура Ла Лиги. "Валенсия" сыграет против "Мальорки".

Украинец Роман Яремчук выйдет в стартовом составе "летучих мышей".

Отметим, что 28-летний форвард сыграл в нынешнем сезоне Ла Лиги 20 матчей, в которых забил три гола.

Поединок "Валенсия" - "Мальорка" состоится 30 марта. Начало - 19:30.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут – Эвертон 2:1. Драма ветерана ирисок
yellow-arrow
АПЛ. Мудрик не спас Челси от позора, перестрелка в Шеффилде и корейское спасение Постекоглу
yellow-arrow
Яремчук на месте. Валенсия - Мальорка. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Роман Яремчук Мальорка Валенсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости