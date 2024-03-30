Забарный: Я играю в лучшей лиге мира. Я здесь, чтобы стать великим игроком
Илья поделился мыслями о своих кумирах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Илья Забарный в интервью The Times поделился мыслями о конкурентности в лиге и своих кумирах:
"Мой наставник Ираола, он хороший человек, и, конечно, он руководит отличной командой. Он много говорит о тактике. Мне это нравится. Я играю в лучшей лиге мира. Я здесь, чтобы стать великим игроком. Я хочу этого.
Лучший защитник? Ван Дейк - благодаря своему выбору позиции, тому, как он разговаривает с партнерами по команде, и его менталитету. Он лидер. В спорте, когда иногда дела идут не так, как ты хочешь, тебе нужно нажать на кнопку и заставить команду проснуться. В каждой команде должны быть такие игроки.
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Если говорить за нападающих, Дарвин Нуньес - топовый игрок. Именно поэтому "Ливерпуль" заплатил за него большую сумму. У него есть скорость, удар, и он непредсказуем. Он получает много шансов, и в один из таких моментов он забивает. Это хорошо, когда ты играешь каждый матч против топ-форвардов", - сказал Забарный.
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