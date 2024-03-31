Ярмолюк был близок к дебютному голу. Известна оценка украинца в матче с Манчестер Юнайтед
Объективный ли балл поставили Егору?
Фото: Getty Images
Егор Ярмолюк провел второй поединок в старте в АПЛ текущего сезона. Украинец вышел с первых минут на матч с "Манчестер Юнайтед", где провел 71 минуту на футбольном поле.
Полузащитник имел возможность открыть счет в матче и отличиться дебютным голом, однако голкипер "красных дьяволов" парировал удар.
Несмотря на несколько опасных моментов в исполнении украинца, порталы Whoscored и Sofascored поставили игроку оценку 6.4 и 6.8 соответственно, что является самым низким баллом среди игроков старта "Брентфорда". 33-й номер "пчел" заработал 0.15 xG (ожидаемых голов), выполнил три удара, два из которых были заблокированы.
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Не может Ярмолюк в этом матче похвастаться точностью передач - только 54% точных. Также Егор 16 раз потерял мяч и несколько раз неудачно вступил в борьбу за мяч.
Коллективы с завершением основного времени так и не смогли выявить сильнейшего и разошлись со счетом 1:1, устроив феерическую концовку.
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