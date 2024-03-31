Джилардино: Надеюсь, Малиновский не пропустит слишком много матчей
Наставник украинца высказался о его травме
twitter.com/GenoaCFC
Как мы уже сообщали, на 64-ой минуте матча Серии А "Дженоа" - "Фрозиноне" (1:1) в субботу игрок первой Руслан Малиновский отдал пас, стоя на месте, вдруг поднял руку и сел на газон, держась за ногу. Он даже не стал дожидаться выхода своего сменщика, а сразу же пошел в раздевалку. Его наставник Альберто Джилардино и газета La Repubblica высказались о ситуации. "У Руслана проблема флексора, мышцы-сгибателя. Надеюсь, он не будет отсутствовать слишком много матчей", - заявил Джилардино. La Repubblica говорит о той же травме и сообщает, что в течение нескольких следующих дней будут проведены проверки, которые и определят длительность отсутствия украинца. Следует отметить, что во вчерашнем матче Малиновский вышел на замену с началом второго тайма и, таким образом, провел на поле лишь 18 минут. В последних шести матчах за "Дженоа" он выходил лишь на замену.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Минай - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Россияне ночью атаковали Украину 14 крылатыми ракетами и 11 ударными БпЛА
- Шахтер разгромил Оболонь, хет-трик Авагимяна, крах Полесья, Мудрик снова без победы. Главные новости за 30-е марта
- Мудрик - один из лучших, Забарный - не хуже других. Известны оценки украинцев за матчи АПЛ
- "Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн