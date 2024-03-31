  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Джилардино: Надеюсь, Малиновский не пропустит слишком много матчей
В тренде

Джилардино: Надеюсь, Малиновский не пропустит слишком много матчей

Наши за границей

Наставник украинца высказался о его травме

Джилардино: Надеюсь, Малиновский не пропустит слишком много матчей

twitter.com/GenoaCFC

Новина українською
Как мы уже сообщали, на 64-ой минуте матча Серии А "Дженоа" - "Фрозиноне" (1:1) в субботу игрок первой Руслан Малиновский отдал пас, стоя на месте, вдруг поднял руку и сел на газон, держась за ногу. Он даже не стал дожидаться выхода своего сменщика, а сразу же пошел в раздевалку.

Его наставник Альберто Джилардино и газета La Repubblica высказались о ситуации. "У Руслана проблема флексора, мышцы-сгибателя. Надеюсь, он не будет отсутствовать слишком много матчей", - заявил Джилардино. La Repubblica говорит о той же травме и сообщает, что в течение нескольких следующих дней будут проведены проверки, которые и определят длительность отсутствия украинца.

Следует отметить, что во вчерашнем матче Малиновский вышел на замену с началом второго тайма и, таким образом, провел на поле лишь 18 минут. В последних шести матчах за "Дженоа" он выходил лишь на замену.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид – Атлетик: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Матч Лиги Конференций с участием украинца находится под расследованием прокуратуры по подозрению на договорной
Серия А Руслан Малиновский Наши за границей Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
https://www.pianetagenoa1893.net/primo-piano/gilardino-lenti-nelle-scelte-malinovskyi-ha-un-problema-al-flessore/
Опубликовал: Леон Вургафт
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости