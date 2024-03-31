Джилардино: Надеюсь, Малиновский не пропустит слишком много матчей

Как мы уже сообщали, на 64-ой минуте матча Серии А "Дженоа" - "Фрозиноне" (1:1) в субботу игрок первой Руслан Малиновский отдал пас, стоя на месте, вдруг поднял руку и сел на газон, держась за ногу. Он даже не стал дожидаться выхода своего сменщика, а сразу же пошел в раздевалку.

Его наставник Альберто Джилардино и газета La Repubblica высказались о ситуации. "У Руслана проблема флексора, мышцы-сгибателя. Надеюсь, он не будет отсутствовать слишком много матчей", - заявил Джилардино. La Repubblica говорит о той же травме и сообщает, что в течение нескольких следующих дней будут проведены проверки, которые и определят длительность отсутствия украинца.

Следует отметить, что во вчерашнем матче Малиновский вышел на замену с началом второго тайма и, таким образом, провел на поле лишь 18 минут. В последних шести матчах за "Дженоа" он выходил лишь на замену.