Довбик открывает счет в матче с Бетисом
Украинский форвард реализовал пенальти, который сам заработал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик открывает счет в матче с "Бетисом". Украинский форвард реализовал пенальти на 36-й минуте, который сам заработал.
После забитого мяча, Артем не стал ярко праздновать, а сделал это сдержанно.
Реализованный 11-метровый стал для Довбика 16-м за каталонский клуб.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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