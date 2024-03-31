  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик открывает счет в матче с Бетисом
В тренде

Довбик открывает счет в матче с Бетисом

Наши за границей
Обновлено

Украинский форвард реализовал пенальти, который сам заработал

Довбик открывает счет в матче с Бетисом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Довбик открывает счет в матче с "Бетисом". Украинский форвард реализовал пенальти на 36-й минуте, который сам заработал.

После забитого мяча, Артем не стал ярко праздновать, а сделал это сдержанно.

Реализованный 11-метровый стал для Довбика 16-м за каталонский клуб.

По теме
yellow-arrow
Довбик забивает второй и выводит Жирону вперед в матче с Бетисом
yellow-arrow
Зинченко не попал в стартовый состав Арсенала на поединок с Манчестер Сити
yellow-arrow
Возвращение украинцев на Монтиливи. Жирона - Бетис. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Бетис (Севилья) Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости