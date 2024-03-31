Артем Довбик открывает счет в матче с "Бетисом". Украинский форвард реализовал пенальти на 36-й минуте, который сам заработал.

После забитого мяча, Артем не стал ярко праздновать, а сделал это сдержанно.

Реализованный 11-метровый стал для Довбика 16-м за каталонский клуб.