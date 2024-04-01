Довбик отреагировал на свой дубль и победу Жироны

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги, в котором "Жирона" на своем поле принимала "Бетис". Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Украинский форвард "красно-белых" Артем Довбик вышел в стартовом составе и был заменен на 90+5 минуте. Украинец оформил дубль, прервав безголевую серию с 8 матчей.

Сам Артем кратко прокомментировал этот поединок.

"Прими и иди дальше", - написал Артем в своем Instagram.

Также напомним, что Довбик лидирует в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. В его активе 16 голов и 5 ассистов.