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Довбик отреагировал на свой дубль и победу Жироны

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Хватило четырех слов

Довбик отреагировал на свой дубль и победу Жироны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги, в котором "Жирона" на своем поле принимала "Бетис". Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Украинский форвард "красно-белых" Артем Довбик вышел в стартовом составе и был заменен на 90+5 минуте. Украинец оформил дубль, прервав безголевую серию с 8 матчей.

Сам Артем кратко прокомментировал этот поединок.

"Прими и иди дальше", - написал Артем в своем Instagram.

Также напомним, что Довбик лидирует в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. В его активе 16 голов и 5 ассистов.

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Бетис (Севилья) Артем Довбик Жирона
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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