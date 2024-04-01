Довбик отреагировал на свой дубль и победу Жироны
Хватило четырех слов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги, в котором "Жирона" на своем поле принимала "Бетис". Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2.
Украинский форвард "красно-белых" Артем Довбик вышел в стартовом составе и был заменен на 90+5 минуте. Украинец оформил дубль, прервав безголевую серию с 8 матчей.
Сам Артем кратко прокомментировал этот поединок.
"Прими и иди дальше", - написал Артем в своем Instagram.
Также напомним, что Довбик лидирует в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. В его активе 16 голов и 5 ассистов.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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