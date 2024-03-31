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Мичел: Я всегда видел в Довбике хорошего игрока
Сравнил со Стуани
Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик не забивал за "Жирону" 8 матчей подряд. И вот сегодня, 31-го марта, украинский нападающий оформил дубль в ворота "Бетиса", таким образом завершив неприятную серию. Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал это событие.
Он думает о команде, как и Стуани. Они первыми начинают прессинговать и искать проходные зоны, чтобы дать команде игру. Ни он, ни я не волновались. Если он снял груз с плеч, то тем лучше, но я всегда видел в нем хорошего игрока.
В текущем сезоне Довбык провел за "Жирону" 31 матч, забил 16 мячей и отнес в актив 7 ассистов.
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