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Мичел: Я всегда видел в Довбике хорошего игрока

Испания

Сравнил со Стуани

Мичел: Я всегда видел в Довбике хорошего игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Довбик не забивал за "Жирону" 8 матчей подряд. И вот сегодня, 31-го марта, украинский нападающий оформил дубль в ворота "Бетиса", таким образом завершив неприятную серию. Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал это событие.

Он думает о команде, как и Стуани. Они первыми начинают прессинговать и искать проходные зоны, чтобы дать команде игру. Ни он, ни я не волновались. Если он снял груз с плеч, то тем лучше, но я всегда видел в нем хорошего игрока.

В текущем сезоне Довбык провел за "Жирону" 31 матч, забил 16 мячей и отнес в актив 7 ассистов.

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Артем Довбик Мичел Гонсалес Жирона
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Источник:
marca.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
31.03.2024 в 22:47
МИТЧЕЛ слушай сюда --пригласите в команду НАЗАРИЯ РУСИНА --он вам не помещает --слушай старших отвечаю
sticker
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0
2
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
31.03.2024 в 22:47
МИТЧЕЛ слушай сюда --пригласите в команду НАЗАРИЯ РУСИНА --он вам не помещает --слушай старших отвечаю
sticker
Ответить
0
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.03.2024 в 23:00
Ответить
0
0
avatar
Американец 2000
31.03.2024 в 23:02
Он сидит и ждёт твоих умных советов (((((
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0
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