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"Да нет, дядь, я сам тренируюсь". Первый тренер Довбика рассказал, как заметил Артёма на школьном стадионе в Черкассах

Наши за границей
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Артем сам родом из Черкасс

"Да нет, дядь, я сам тренируюсь". Первый тренер Довбика рассказал, как заметил Артёма на школьном стадионе в Черкассах

фото из свободных источников

Новина українською

Первый тренер Артема Довбика Алексей Блоха рассказал, как заметил будущего форварда сборной Украины на одном из школьных стадионов в Черкассах.

"Я еще подрабатывал в 10-й школе города Черкассы учителем физкультуры. Иду через стадион, смотрю, мальчик с мячом возится. Высокий, худенький, симпатичный. Спрашиваю: "Ты где-то тренируешься", отвечает: "Да нет, дядь, я сам тренируюсь". По полдня набивает, играет с мячом.

Поднялись на третий этаж. А у него родители очень простые, жили на третьем этаже общежития, одна комнатка, 17 квадратов. В комнате - папа, мама, Артем и сестра его. Бедно жили. Кухня общая, туалет общий. Дом - развалюха была.

Я ему более-менее начал уделять внимание. Он у меня три года тренировался с семи до десяти. И потом перешел в СДЮШОР, школу олимпийского резерва. Там уже поиграл на первенство области, первенство Украины, его заметили. Затем перешел в 17 лет в черкасский "Днепр", дебютировал в ПФЛ. Везде забивал, всегда любил забивать. А потом пошло дальше - чемпион Дании, Кубок Дании в составе "Мидтьюлланна", Кубок Молдовы в "Заре" (Бельцы). Такая судьба.

Всегда ему говорил: "Солнышко, ноги береги, волка ноги кормят" (смеется). Дай Бог, чтобы не было травм и чтобы он забивал", - рассказал Блоха.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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