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31-й тур АПЛ. Миколенко вернулся после болезни в старт Эвертона. Забарный - в основе Борнмута

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В Англии стартует очередной тур АПЛ

31-й тур АПЛ. Миколенко вернулся после болезни в старт Эвертона. Забарный - в основе Борнмута

Фото Андрія Ющака - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 апреля, в АПЛ состоятся несколько матчей 31-го тура АПЛ, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.

В одном из них "Ньюкасл" примет "Эвертон". Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко восстановился после болезни, из-за которой он пропустил прошлый матч своей команды, и сегодня выйдет в стартовом составе.

Также уже традиционно в старте "Борнмута" на домашний матч против "Кристал Пэлас" выйдет украинский центрбек Илья Забарный.

UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих матчей.

"Ньюкасл" - "Эвертон". Начало в 21:30. Текстовый онлайн матча.

"Борнмут" - "Кристал Пэлас". Начало в 21:45. Текстовый онлайн матча.

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