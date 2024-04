31-й тур АПЛ. Миколенко вернулся после болезни в старт Эвертона. Забарный - в основе Борнмута

Сегодня, 2 апреля, в АПЛ состоятся несколько матчей 31-го тура АПЛ, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.

В одном из них "Ньюкасл" примет "Эвертон". Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко восстановился после болезни, из-за которой он пропустил прошлый матч своей команды, и сегодня выйдет в стартовом составе.

Также уже традиционно в старте "Борнмута" на домашний матч против "Кристал Пэлас" выйдет украинский центрбек Илья Забарный.

UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих матчей.

"Ньюкасл" - "Эвертон". Начало в 21:30. Текстовый онлайн матча .

"Борнмут" - "Кристал Пэлас". Начало в 21:45. Текстовый онлайн матча.

Five changes from Saturday. Let's go lads ???? pic.twitter.com/cQvGnne9Sj