31-й тур АПЛ. Миколенко вернулся после болезни в старт Эвертона. Забарный - в основе Борнмута
В Англии стартует очередной тур АПЛ
Фото Андрія Ющака - УАФ
Сегодня, 2 апреля, в АПЛ состоятся несколько матчей 31-го тура АПЛ, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.
В одном из них "Ньюкасл" примет "Эвертон". Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко восстановился после болезни, из-за которой он пропустил прошлый матч своей команды, и сегодня выйдет в стартовом составе.
Также уже традиционно в старте "Борнмута" на домашний матч против "Кристал Пэлас" выйдет украинский центрбек Илья Забарный.
UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих матчей.
"Ньюкасл" - "Эвертон". Начало в 21:30.
"Борнмут" - "Кристал Пэлас". Начало в 21:45.
Tonight's Toffees! ✊ #NEWEVE pic.twitter.com/ubjmf2zqvr— Everton (@Everton) April 2, 2024
Five changes from Saturday. Let's go lads ???? pic.twitter.com/cQvGnne9Sj— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 2, 2024
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