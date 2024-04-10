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Забарный провел больше всего игрового времени в сезоне в топ-5 лигах среди игроков до 21 года

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Обновлено

В текущем сезоне АПЛ Илья не пропустил ни одного матча

Забарный провел больше всего игрового времени в сезоне в топ-5 лигах среди игроков до 21 года

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Статистический портал Transfermarkt подсчитал рейтинг игроков не старше 21 года в топ-5 лигах Европы по количеству игрового времени.

Первое место в рейтинге занимает украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный, который провел в текущем сезоне АПЛ 31 матч и наиграл 2790 минут.

На втором месте - вратарь "Вильярреала" Филипп Йоргенсен (29, 2610).

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На третьем - Матиас Соуле из "Фрозиноне" (29, 2530).

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Борнмут Илья Забарный
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