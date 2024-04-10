Довбик признан лучшим игроком Жироны в марте
Артем снова лучший
Getty Images / Global Images Ukraine
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В голосовании болельщиков Артем опередил вингеров Савио и Порту, а также центрального защитника Эрика Гарсию.
В минувшем месяце 26-летний украинец провел за "красно-белых" четыре матча и отметился двумя точными ударами в поединке против "Бетиса".
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Отметим, что Артем в четвертый раз признан игроком месяца в "Жироне". Он завоевал эту награду в ноябре, декабре и январе.
❤️???? Afició, vosaltres heu decidit que el Jugador Estrella del mes de març ha estat Dovbyk!???? pic.twitter.com/dIUrOKXDEM— Girona FC (@GironaFC) April 10, 2024
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