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Довбик признан лучшим игроком Жироны в марте

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Артем снова лучший

Довбик признан лучшим игроком Жироны в марте

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" назвала лучшего игрока команды в марте по версии болельщиков. Награду получил украинский форвард Артем Довбик.

В голосовании болельщиков Артем опередил вингеров Савио и Порту, а также центрального защитника Эрика Гарсию.

В минувшем месяце 26-летний украинец провел за "красно-белых" четыре матча и отметился двумя точными ударами в поединке против "Бетиса".

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Отметим, что Артем в четвертый раз признан игроком месяца в "Жироне". Он завоевал эту награду в ноябре, декабре и январе.

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Артем Довбик Жирона
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