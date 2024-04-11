Хацкевич: Нападение на тренировке заставило меня принять решение покинуть Заглембе

Экс-тренер "Заглембе" Сосновец Александр Хацкевич рассказал о нападении хулиганов во время тренировки команды и отметил, что именно этот случай заставил его покинуть клуб.

- Что произошло во время тренировки команды? Вас действительно избивали хулиганы, отождествлявшие себя с клубом?

– Во-первых, то, что произошло, заставило меня решить больше не работать в этом клубе. На тренировку пришла агрессивно настроенная публика в балаклавах и принялась жаловаться на команду. Когда я вернулся к ним, я сказал по-английски "снимите маски". Тогда один человек нанес удар. Я заблокировал его. Закон улицы говорит, что если вас первым ударили, вы можете ударить в ответ. Но я понимал, что если я отвечу, то будет большой конфликт с последствиями, которые трудно предсказать.

Люди, приходящие пообщаться с командой, делают это без масок. Я пошел в раздевалку, потому что мне нужно было убежать от толпы. Часть игроков тоже пошла туда. Дальше разговор на поле продолжился. Спортивный директор клуба Михаил [Залевский] может сказать больше, потому что он остался на поле и общался с ними. Я сам ушел. Меня никто не беспокоил и не избивал.

- Так это неправда, что вас избивали?

- Вы видите, что у меня есть какие-то травмы?

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– Вас хулиганы ногами не били?

– Нет, после этого я вел тренировки и не пострадал. Тогда в интернете написали, что избили тренера. Могу подтвердить, что около 25 человек пришли на тренировку и напали на нас. Действительно, этот удар был очень серьезным, он может иметь последствия для других. Все, что происходило на поле, я знаю от спортивного директора и игроков. Для меня это был шок. Эта толпа спросила: кто не забил пенальти? Кто получил красную карточку? [В матче против ОКС "Катовице" – 0:4]. Они даже не знают игроков. Вы настоящие болельщики, но не знаете игроков?

– Потому что они хулиганы, а не болельщики.

– Этот случай означает, что я больше не работаю в "Заглембе". Все остальное мне понравилось. Не забуду поддержку на трибунах, там были настоящие болельщики. Их невозможно спутать с этой толпой. Для меня тоже была важная реакция команды. Этот момент показал, кто есть кто. Кто стоял за меня, а кто нет. Кто из тренеров был на моей стороне, а кто ничего не сделал? Теперь я знаю, кому из игроков и тренеров могу пожать руку. Не все в тренерском штабе были в одной лодке.

- Так кто же не стал на вашу сторону?

– Я не буду называть фамилии. Эти люди знают, кому я буду давить руку, а кому нет.