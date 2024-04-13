11 минут Ярмолюка. Как украинец играл против Шеффилд Юнайтед

В рамках 33-го тура АПЛ "Брентфорд" принимал на своем стадионе главного аутсайдера лиги. У хозяев появилась отличная возможность одержать победу и оторваться от зоны вылета. Так и случилось — "пчелы" выиграли 2:0.

WhoScored дал оценку украинцу 6,3, Sofascore - 7,0. Первый показатель оказался едва ли не самым низким в коллективе (меньше получил только вышедший в старте Мопе — 6,1). Согласно оценке Sofascore, футболист опередил четырех одноклубников и имеет аналогичный результат с Янельтом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ярмолюк появился на поле на 79-й минуте. Егор принял участие в седьмом матче команды подряд. В двух случаях украинца выпускали в стартовом составе, еще в трех встречах полузащитник отыграл не менее получаса.