11 минут Ярмолюка. Как украинец играл против Шеффилд Юнайтед
Для футболиста это было уже 22 появление в чемпионате
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 33-го тура АПЛ "Брентфорд" принимал на своем стадионе главного аутсайдера лиги. У хозяев появилась отличная возможность одержать победу и оторваться от зоны вылета. Так и случилось — "пчелы" выиграли 2:0.
WhoScored дал оценку украинцу 6,3, Sofascore - 7,0. Первый показатель оказался едва ли не самым низким в коллективе (меньше получил только вышедший в старте Мопе — 6,1). Согласно оценке Sofascore, футболист опередил четырех одноклубников и имеет аналогичный результат с Янельтом.
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Ярмолюк появился на поле на 79-й минуте. Егор принял участие в седьмом матче команды подряд. В двух случаях украинца выпускали в стартовом составе, еще в трех встречах полузащитник отыграл не менее получаса.
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