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11 минут Ярмолюка. Как украинец играл против Шеффилд Юнайтед

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Для футболиста это было уже 22 появление в чемпионате

11 минут Ярмолюка. Как украинец играл против Шеффилд Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 33-го тура АПЛ "Брентфорд" принимал на своем стадионе главного аутсайдера лиги. У хозяев появилась отличная возможность одержать победу и оторваться от зоны вылета. Так и случилось — "пчелы" выиграли 2:0.

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WhoScored дал оценку украинцу 6,3, Sofascore - 7,0. Первый показатель оказался едва ли не самым низким в коллективе (меньше получил только вышедший в старте Мопе — 6,1). Согласно оценке Sofascore, футболист опередил четырех одноклубников и имеет аналогичный результат с Янельтом.

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Ярмолюк появился на поле на 79-й минуте. Егор принял участие в седьмом матче команды подряд. В двух случаях украинца выпускали в стартовом составе, еще в трех встречах полузащитник отыграл не менее получаса.

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Брентфорд (Лондон) Шеффилд Юнайтед Егор Ярмолюк
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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