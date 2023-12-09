АПЛ. Поражение Брентфорда с Ярмолюком, мировые в Вулверхэмптоне и Брайтоне

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Саймон Гупер (Англия)

"Брайтон" — "Бернли" 1:1

Голы: Адингра (77) — Одобер (45)

"Брайтон": Вербрюгген — Милнер (Хиншелвуд, 59), Данк (Буонанотте, 85), ван Хеке, Балеба (Игорь, 59) — Гросс, Дауд (Гилмор, 46) — Адингра, Лаллана (Митома, 46), Педро — Фергюсон

"Бернли": Траффорд — Витиньо, О'Ши, Байер, Тейлор — Одобер (Трезор, 78), Берге, Браунхилл, Гудмундсон (Рамзи, 58, Робертс, 79) — Родригес (Редмонд, 78), Амдуни (Экдаль, 82)

Предупреждения: О'Ши (14), Тейлор (66), Одобер (72), Редмонд (86)

Когда показалось, что подопечные Роберто Де Дзерби понемногу выравнивают свой ход и набирают очки там, где должны, на "Амекс" приехал "Бернли" Венсана Компани, которые находятся в зоне вылета и заслуженно считаются одной из самых слабых команд лиги.

Недавняя победа "бордовых" над "Шеффилд Юнайтед" могла создать определенную иллюзию невнимательным болельщикам и заставить поверить в то, что это очень сильная команда. Впрочем стоит посмотреть результаты и игру "Бернли" в других матчах и все становится на свои места. Поэтому подобное выступление в их исполнении, мягко говоря, приятно удивляет.

"Чайки" достаточно активно атаковали почти весь матч, но у них были постоянные проблемы с последним пасом, после которого и должен был наноситься удар. Даже перемещения были неплохие, но из раза в раз мастера уровня Адама Лалланы не могли выполнить необходимую передачу и здесь также стоит отмечать игру гостей в обороне.

Подопечные Компани также не планировали отсиживаться в обороне, свои шансы на контратаках и реже во время позиционных наступлений они находили. Под конец первого тайма они открыли счет благодаря неожиданному выстрелу в ближнюю девятку от Уилсона Одобера. Это было неожиданно как для зрителей матча, так и для Барта Вербрюггена. Небольшой рикошет от Милнера помог мячу найти сетку ворот.

Во второй половине встречи "Брайтон" еще агрессивнее полетел на чужие ворота и это уже больше выглядело как противостояние явного фаворита и не менее явного аутсайдера. "Бернли" взял на себя роль команды, которая отбивается и практически не задумывается над собственными атаками. А зря, такая тактика редко дает свой результат. Счет на 77 минуте сравнял Саймон Адингра после классной подачи от Паскаля Гросса. Дожать своего соперника "чайки" так и не смогли, поэтому довольствовались лишь ничьей, впрочем для их оппонентов это неплохой результат.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Вулверхэмптон" - "Ноттингем Форест" 1:1

Голы: Кунья (32) — Тоффоло (14)

"Вулверхэмптон": Са — Килман, Доусон, Тоти — Семеду, Лемина (Траоре, 61), Гомеш, Буэну (Доэрти, 69) — Хван, Кунья (Калайджич, 90+1), Сарабия (Белльгар, 69)

"Ноттингем Форест": Тернер — Боли, Ниакате, Мурильо (Фелипе, 78) — Уильямс, Мангала, Куяте (Данилу, 63), Тоффоло — Эланга (Вуд, 84), Гиббс-Уайт, Йейтс

Предупреждение: Куяте (33)

В британской прессе этот матч окрестили матчем жизни для главного тренера "Ноттингем Форест" Стива Купера. Владельцы клуба недовольны неудачными результатами "лесников" в последних турах и подумывают о смене тренера. Отмечалось, что этот матч станет лакмусовой бумажкой, после которого будет приниматься решение по поводу будущего Купера.

Выезд в Вулверхэмптон никогда не бывает простым, поэтому матч за сохранение работы для Купера точно не был легкой прогулкой. И по итогам матча трудно сказать, остались ли довольны владельцы "Ноттингема" тем, что они увидели.

Боевая ничья после обмена голами от Тоффоло и Куньи как итог и в целом выглядит как равный матч, но достаточно ли этого для сохранения работы?

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" — "Брентфорд" 1:0

Гол: Макати (45+1)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем — Ахмедходжич, Робинсон, Трасти — Богл, Хамер, Соуза, Брукс (Лоу, 73) — Макети (Пек, 81), Арчер — Осула (Слиман, 53)

"Брентфорд": Флеккен — Годдос, Пиннок, Ми, Янельт — Оньека (Ярмолюк, 46), Норгор, Баптист (Дамсгар, 65) — Висса, Мопе, Льюис-Поттер (Олакигбе, 66)

Предупреждения: Трасти (17), Осула (51), Богл (82), Робинсон (90+1), Фодеригем (90+2) — Оньека (29)

Пол Хекингботтом покинул "Шеффилд Юнайтед" после разгрома от "Бернли" со счетом 5:0 и команда действительно начала показывать признаки жизни. Возможно, это временное явление, как это часто бывает с командами, где увольняют главного тренера, но результат уже есть.

К ним в гости приехал "Брентфорд" с Егором Ярмолюком, который вышел на поле уже после перерыва. Да, "пчелы" сейчас максимально нестабильны, но их неудачи скорее обусловлены непростым графиком. И тем не менее, противопоставить что-то собранному и эффектному "Шеффилду" они не смогли. Выход на поле Ярмолюка не сильно улучшил ситуацию, впрочем, здесь вопрос не к украинцу, а вообще ко всей команде Томаса Франка. От них ожидали большего, но и комплиментов в сторону "клинков" мы жалеть не будем.

Единственный гол в матче забил Джеймс Макати. Несмотря на победу, они остаются на последнем месте, зато не позволили своим конкурентам вырваться вперед.