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Малиновский вне заявки Дженоа на матч Серии А с Фиорентиной

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Украинец продолжает восстанавливаться после травмы

Малиновский вне заявки Дженоа на матч Серии А с Фиорентиной

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 апреля, в Италии пройдет матч 32-го тура Серии А, в котором "Фиорентина" примет "Дженоа". Поединок начнется в 19:30.

Украинский хавбек генуэзцев Роман Малиновский не попал в заявку на матч – он продолжает восстанавливается после травмы.

Также отметим, что в этом сезоне украинец сыграл за "Дженоа" 28 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

"Грифоны" сейчас в Серии А идут на 12-й позиции с 38 набранным пунктом.

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