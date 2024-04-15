Малиновский вне заявки Дженоа на матч Серии А с Фиорентиной
Украинец продолжает восстанавливаться после травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 15 апреля, в Италии пройдет матч 32-го тура Серии А, в котором "Фиорентина" примет "
Украинский хавбек генуэзцев Роман Малиновский не попал в заявку на матч – он продолжает восстанавливается после травмы.
Также отметим, что в этом сезоне украинец сыграл за "Дженоа" 28 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
"Грифоны" сейчас в Серии А идут на 12-й позиции с 38 набранным пунктом.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Когда его возьмут воевать"? Фанаты Арсенала жёстко раскритиковали игру Зинченко в матче с Астон Виллой
- Лунин раскритиковал судейство в матче с Мальоркой - известны слова украинца
- Мадридский Реал повторил рекорд по пропущенным, который держался более 30 лет
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн