Впереди только Зинченко. Лунин обошел Мудрика и Усика по количеству подписчиков в Инстаграм
Все после одного матча
instagram.com/lunin_andrey
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин после того, как в серии пенальти с "Манчестер Сити" затянул свою команду в полуфинал Лиги чемпионов, резко добавил в популярности в соцсетях.
Так, по состоянию на 17:00 четверга у Лунина у Андрея уже 2.1 миллиона подписчиков в Инстаграм.
Таким образом, Лунин обогнал по подписчикам вингера "Челси" Михаила Мудрика (1,92 млн), и известного боксера Александра Усика (2,03).
Из украиснких спортсменов впереди остается только игрок "Арсенала" Александр Зинченко (2.62 млн).
Напомним, что после ничьей 1:1 (4:4 по итогам двух матчей), в послематчевой серии одиннадцатиметровых Лунин сделал два сейва, что позволило "Реалу" выйти в полуфинал турнира.
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