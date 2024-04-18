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Впереди только Зинченко. Лунин обошел Мудрика и Усика по количеству подписчиков в Инстаграм

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Впереди только Зинченко. Лунин обошел Мудрика и Усика по количеству подписчиков в Инстаграм

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин после того, как в серии пенальти с "Манчестер Сити" затянул свою команду в полуфинал Лиги чемпионов, резко добавил в популярности в соцсетях.

Читайте такжеЛЧ. Манчестер Сити – Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4). Андрей Лунин выводит королевский клуб в полуфинал

Так, по состоянию на 17:00 четверга у Лунина у Андрея уже 2.1 миллиона подписчиков в Инстаграм.

Таким образом, Лунин обогнал по подписчикам вингера "Челси" Михаила Мудрика (1,92 млн), и известного боксера Александра Усика (2,03).

Из украиснких спортсменов впереди остается только игрок "Арсенала" Александр Зинченко (2.62 млн).

Напомним, что после ничьей 1:1 (4:4 по итогам двух матчей), в послематчевой серии одиннадцатиметровых Лунин сделал два сейва, что позволило "Реалу" выйти в полуфинал турнира.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Александр Зинченко Александр Усик Андрей Лунин Михаил Мудрик
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Источник:
Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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