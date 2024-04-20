Известно, кто подсказал Лунину как отразить удар Бернарду Силвы
Благодаря подсказке тренера вратарей Андрей Лунин предугадал удар Бернарду Силвы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Лунин предугадал удар паненкой благодаря подсказке тренера вратарей. Об этом сообщает AS.
По имеющейся информации, тренер вратарей Луис Льопис перед серией пенальти сказал украинскому голкиперу, что кто-то из игроков "Ман Сити" решит пробить в стиле паненки, он посоветовал положиться на интуицию. Андрей Лунин предугадал, что по центру пробьет Бернарду, мяч полетел прямо в руки голкиперу, оставшемуся стоять на месте в центре.
Напомним, второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Реал Мадридом" и "Манчестер Сити" закончился победой мадридского "Реала" 4:3 по пенальти. Вратарь Андрей Лунин отразил два 11-метровых - удары Матео Ковачича и Бернарду Силвы.
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