Известно, кто подсказал Лунину как отразить удар Бернарду Силвы

Андрей Лунин предугадал удар паненкой благодаря подсказке тренера вратарей. Об этом сообщает AS.

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По имеющейся информации, тренер вратарей Луис Льопис перед серией пенальти сказал украинскому голкиперу, что кто-то из игроков "Ман Сити" решит пробить в стиле паненки, он посоветовал положиться на интуицию. Андрей Лунин предугадал, что по центру пробьет Бернарду, мяч полетел прямо в руки голкиперу, оставшемуся стоять на месте в центре.

Напомним, второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Реал Мадридом" и "Манчестер Сити" закончился победой мадридского "Реала" 4:3 по пенальти. Вратарь Андрей Лунин отразил два 11-метровых - удары Матео Ковачича и Бернарду Силвы.