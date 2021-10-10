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Матч Жилстрой-1 - Реал стал рекордсменом первого тура женской ЛЧ по посещаемости

Женский футбол
(1 голосов)

ОСК "Металлист" поддержал харьковчанок

Матч Жилстрой-1 - Реал стал рекордсменом первого тура женской ЛЧ по посещаемости

Real Madrid C.F.

Новина українською

Поединок между "Жилстрой-1" и "Реалом" стал для подопечных Котик историческим не только из стороны дебюта в самом престижном футбольном турнире Старого света. На ОСК "Металлист" харьковчанок поддержали 7 312 болельщиков. Эта цифры стала рекордом в рамках первого тура группового этапа ЛЧ.

Ближайшим преследователем является швейцарская команда "Серветт", которую поддерживали в поединке против "Ювентуса" 5 849 зрителей.

Напомним, что в той встрече подопечные Котик уступили "сливочным" со счетом 0:1. Следующий матч в Лиге чемпионов "Жилстрой-1" проведет 13 октября против "Пари Сен-Жермен" в столице Франции.

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В статье: Реал (Мадрид) Жилстрой-1 (Харьков)
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Комментарии (2)
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Ди (Киев)
10.10.2021 в 14:57
!!!!!!Ну как можно так назвать команду???!!!! выходящую на международный уровень... особенно рядом с Реалом!!!!......позорище
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Цап-царап (Харків)
10.10.2021 в 14:37
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