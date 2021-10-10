Матч Жилстрой-1 - Реал стал рекордсменом первого тура женской ЛЧ по посещаемости
ОСК "Металлист" поддержал харьковчанок
Real Madrid C.F.
Поединок между "Жилстрой-1" и "Реалом" стал для подопечных Котик историческим не только из стороны дебюта в самом престижном футбольном турнире Старого света. На ОСК "Металлист" харьковчанок поддержали 7 312 болельщиков. Эта цифры стала рекордом в рамках первого тура группового этапа ЛЧ.
Ближайшим преследователем является швейцарская команда "Серветт", которую поддерживали в поединке против "Ювентуса" 5 849 зрителей.
Напомним, что в той встрече подопечные Котик уступили "сливочным" со счетом 0:1. Следующий матч в Лиге чемпионов "Жилстрой-1" проведет 13 октября против "Пари Сен-Жермен" в столице Франции.
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