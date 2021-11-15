Наталья Зинченко покинула пост главного тренера женской сборной Украины
У женской сборной будет новый тренер
uaf.ua
Наставник национальной женской сборной Украины Наталья Зинченко завершает работу в должности главного тренера сине-желтых.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Начиная с ноября 2018 года по ноябрь 2021-го под руководством Натальи Зинченко национальная женская сборная провела 28 матчей: 14 побед, 3 ничьих, 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей – 50-55. За этот период в сборной дебютировали 16 футболисток.
Напомним, что Наталья Зинченко стала первой женщиной, руководившей национальной женской сборной Украины по футболу. Под ее руководством команда финишировала второй в групповом турнире квалификации Евро-2022 и приняла участие в плей-офф отбора.
Ранее также сообщалось, что женскйю сборную Украины, вероятно,
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