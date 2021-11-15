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Наталья Зинченко: Думала доработать со сборной два оставшихся матча в этом году

Женский футбол
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Но в УАФ приняли другое решение

Наталья Зинченко: Думала доработать со сборной два оставшихся матча в этом году

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

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Уже бывший главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко дала оценку своей трехлетней работе у руля главной команды страны.

"Если говорить о результатах, то отборочный турнир предыдущего чемпионата мира мои подопечные провели неудачно, а вот в групповых соревнованиях квалификации Евро-2022 выглядели неплохо, участвовали в раунде плей-офф. На мой взгляд, я провела хорошую селекционную работу, болезненный период смены поколений уже позади, есть перспективные юниорки. Так что оставляю вполне боеспособную сборную.

Если откровенно, то думала, что последние матчи отбора на мировой форум в этом году - с Шотландией и Венгрии сборная еще проведет под моим руководством, однако в УАФ приняли решение, что бразды правления уже будут у нового главного тренера.

Какой информацией я владею о моем преемнике из Испании - Луисе Кортесе? Знаю только, что он возглавлял "Барселону", выигравшую Лигу чемпионов среди женщин. Затем был без работы, пока ему не предложили возглавить сборную Украины. Остается пожелать Кортесу быстро найти с новыми подопечными общий язык, ведь у него будет всего несколько дней для подготовки к противостоянию с Шотландией.

Кстати, когда я в свое время увлекалась футболом, то в составе сборной Украины побеждала испанок. Они оказались образцовыми ученицами. В Испании серьезно взялись за развитие женского футбола и в последние годы пиренейки на передовых позициях в мире. Вот и нам, чтобы наверстать упущенное, нужно начинать с детских групп, проводить турниры, обеспечить квалифицированными тренерскими кадрами. Иначе отставание не ликвидировать. Даже если создать женские команды при всех командах мастеров, а не только УПЛ.

Чем собираюсь заняться дальше? Сосредоточусь на работе главным тренером "Жилстроя-2", за который, кстати, выступают сразу девять футболисток сборной Украины", - рассказала Зинченко.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу Наталья Зинченко
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