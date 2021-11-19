Павелко: Кортеса хотели лучшие сборные мира, но он выбрал Украину
Президент УАФ ставит большие задачи перед новым наставником женской сборной
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, какие задачи он ставит перед новым главным тренером женской сборной Украины Луисом Кортесом.
"За этим тренером выстроились в очередь самые топовые клубы и сборные, но он выбрал Украину. Мы пообщались с ним, и я рассказал ему свое видение и стратегию. Мне нужна его помощь не только в сборной. Успехи здесь придут со временем.
Я хочу, чтобы он выстроил вертикаль в наших женских клубных командах и молодежных сборных. Его задача - влюбить в женский футбол нашу страну как это происходит в передовых странах Европы и мира", — сказал Павелко в комментарии для "Футбол NEWS".
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