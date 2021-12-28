Жилстрой-1 поднялся на 16 позиций в рейтинге женских клубов УЕФА
Харьковчанки провели сезон в группе ЛЧ
uefa.com
УЕФА обновил клубный рейтинг среди женских команд по итогам 2021 года.
В топ-50 клубного рейтинга УЕФА среди женских команд снова попали два представителя Украины — "Жилстрой-1" и "Жилстрой-2".
Однако если "Жилстрой-2" остался на той же позиции (48), то "Жилстрой-1" поднялся выше на 16 шагов и находится на 33-й строчке рейтинговой таблицы.
Отметим, что от нашей страны участие в женской Лиге чемпионов УЕФА-2021/2022 принимал именно "Жилстрой-1". Команда вошла в число 16 коллективов, пробившихся в премьерный групповой раунд в истории турнира. В группе вместе с "Реалом", "ПСЖ" и "Брейдабликом" "Жилстрой-1" занял третье место.
Топ-10 женского клубного рейтинга УЕФА:
1. Лион (Франция) 114.133
2. Барселона (Испания) 100.100
3. Вольфсбург (Германия) 92.133
4. Бавария (Германия) 79.133
5. Челси (Англия) 77.866
6. ПСЖ (Франция) 77.133
7. Манчестер Сити (Англия) 62.866
8. Славия (Чехия) 47.366
9. Атлетико (Испания) 43.100
10. Русенгард (Швеция) 38.633
...
33. Жилстрой-1 (Украина) 15.700
48. Жилстрой-2 (Украина) 10.200
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