Женская сборная Украины впервые сыграет после начала войны

Сегодня, 24 июня, женская сборная Украины по футболу сыграет первый матч с начала полномасштабной войны россии против нашей страны. Команда Луиса Кортеса встретится с Шотландией в рамках квалификации на чемпионат мира-2023.

Отметим, что изначально эта встреча должна была состояться 8 апреля. Так как из-за российской агрессии украинки не могут принимать соперников в Украине, поединок пройдет в польском Жешуве. Начало матча в 21:15 по киевскому времени.

Напомним, что после четырех сыгранных матчей женская команда набрала четыре очка и занимает 4-е место в отборочной группе B. Отметим, что на UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция.