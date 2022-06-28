Женская сборная Украины обыграла Венгрию

Несмотря на потерю шансов на выход на Чемпионат мира, женской сборной Украине еще нужно провести три матча в группе. Один из них, против Венгрии, состоялся в этот вторник.

Подопечные Кортеса добыли победу, по разу забив в каждом из таймов. До перерыва отличилась Кравец, после - Овдийчук.

Впереди у женской сборной Украины два матча - против Фарерских островов и Испании.

Женский Чемпионат мира-2023. Квалификация

Украина - Венгрия 2:0

Голы: Кравец 27, Овдийчук 90