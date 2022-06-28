Женская сборная Украины обыграла Венгрию
Есть шанс на третье место в группе
Фото: УАФ
Несмотря на потерю шансов на выход на Чемпионат мира, женской сборной Украине еще нужно провести три матча в группе. Один из них, против Венгрии, состоялся в этот вторник.
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Подопечные Кортеса добыли победу, по разу забив в каждом из таймов. До перерыва отличилась Кравец, после - Овдийчук.
Впереди у женской сборной Украины два матча - против Фарерских островов и Испании.
Женский Чемпионат мира-2023. Квалификация
Украина - Венгрия 2:0
Голы: Кравец 27, Овдийчук 90
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