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Павелко: Мы уверены, что в этом году мы возобновим женский чемпионат Украины

Женский футбол
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Стартует не только УПЛ

Павелко: Мы уверены, что в этом году мы возобновим женский чемпионат Украины

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о состоянии дела в чемпионате Украины среди женщин:

"Мы несколько лет назад приняли революционное решение, и все клубы Премьер-лиги, первой и второй лиг чемпионата Украины должны в обязательном порядке ежегодно заявлять свою женскую команду. Это было условие лицензирования. Сейчас, во время войны, это условие мы не убираем.И клубы, которые будут выступать в УПЛ, обязательно будут иметь свои девичьи команды.И мы уверены, что в этом году мы возобновим женский чемпионат Украины.

Луис Кортес с "Барселоной" выиграл финал женской Лиги чемпионов в "Челси" - 4:0. Лучший специалист! Нам нужно, чтобы он вывел игру нашей сборной на новый уровень. В последнем матче она победила Венгрию - 2:0. И это была хорошая игра. Кортес также будет курировать все наши девичьи сборные и помогать тренерам женских команд в чемпионате Украины. Поэтому у женского футбола в Украине большое будущее", – сказал Павелко.

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В статье: женский футбол Андрей Павелко война с Россией
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Источник:
Сайт УАФ

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