Екатерина Монзуль рассудит финальный матч женского Евро-2022

Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассудит финальный матч женского чемпионата Европы-2022 между Англией и Германией. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Помогать ей будет другая украинка - Марина Стрелецкая. Обязанности второго лайнсмена исполнит полька Паулина Барановская. Четвертый арбитр - Стефани Фраппар (Франция).

Арбитр системы VAR -Паоло Валери (Италия). Ассистентом арбитра системы VAR будет Маурицио Мариани (Италия).

Напомним, матч Англия - Германия состоится в воскресенье, 31 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.