Екатерина Монзуль рассудит финальный матч женского Евро-2022
Помогать ей будет другая украинка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассудит финальный матч женского чемпионата Европы-2022 между Англией и Германией. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Помогать ей будет другая украинка - Марина Стрелецкая. Обязанности второго лайнсмена исполнит полька Паулина Барановская. Четвертый арбитр - Стефани Фраппар (Франция).
Арбитр системы VAR -Паоло Валери (Италия). Ассистентом арбитра системы VAR будет Маурицио Мариани (Италия).
Напомним, матч Англия - Германия состоится в воскресенье, 31 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.
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