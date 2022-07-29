  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Екатерина Монзуль рассудит финальный матч женского Евро-2022
В тренде

Екатерина Монзуль рассудит финальный матч женского Евро-2022

Женский футбол
(2 голосов)

Помогать ей будет другая украинка

Екатерина Монзуль рассудит финальный матч женского Евро-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский арбитр Екатерина Монзуль рассудит финальный матч женского чемпионата Европы-2022 между Англией и Германией. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Помогать ей будет другая украинка - Марина Стрелецкая. Обязанности второго лайнсмена исполнит полька Паулина Барановская. Четвертый арбитр - Стефани Фраппар (Франция).

Арбитр системы VAR -Паоло Валери (Италия). Ассистентом арбитра системы VAR будет Маурицио Мариани (Италия).

Напомним, матч Англия - Германия состоится в воскресенье, 31 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Екатерина Монзуль Марина Стрелецкая
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде