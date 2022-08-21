Ворскла-Харьков-2 вышла во второй раунд женской Лиги чемпионов
До группового этапа ЛЧ нужно пройти еще один круг соревнований
Фото: ФК Ворскла / Автор невідомий
Единственный представитель Украины в женской Лиге чемпионов, "Ворскла-Харьков-2", который многим больше известен как "Жилстрой-2", преодолел первый раунд квалификации турнира.
Полтавско-харьковский коллектив в финале первого раунда обыграл казахстанский "ВИИК" 2:0. Главные события во встрече произошли после перерыва: по голу на свой счет во втором тайме записали Корсун и Кравчук.
Жеребьевка второго раунда запланирована на 1 сентября, а игры будут проходить по формату дома и на выезде 20/21 и 28/29 сентября. Если удастся преодолеть эту стадию, "Ворскла-Харьков-2" выйдет в групповой этап турнира.
Напомним, что в прошлом сезоне УЕФА впервые в истории провела групповую стадию в женской ЛЧ. На ней выступал другой представитель Украины, "Жилстрой-1".
Популярное сейчас
- Джошуа признал свою ошибку по поводу эмоциональной речи в ринге после боя
- Клуб украинца в АПЛ интересуется трансфером Мудрика
- Арсенал повторил уникальный рекорд Премьер-лиги, единолично державшийся более 80 лет
- Украинские рефери назначены на матчи квалификации женской Лиги чемпионов
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака