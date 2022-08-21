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Ворскла-Харьков-2 вышла во второй раунд женской Лиги чемпионов

Женский футбол
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До группового этапа ЛЧ нужно пройти еще один круг соревнований

Ворскла-Харьков-2 вышла во второй раунд женской Лиги чемпионов

Фото: ФК Ворскла / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Единственный представитель Украины в женской Лиге чемпионов, "Ворскла-Харьков-2", который многим больше известен как "Жилстрой-2", преодолел первый раунд квалификации турнира.

Полтавско-харьковский коллектив в финале первого раунда обыграл казахстанский "ВИИК" 2:0. Главные события во встрече произошли после перерыва: по голу на свой счет во втором тайме записали Корсун и Кравчук.

Жеребьевка второго раунда запланирована на 1 сентября, а игры будут проходить по формату дома и на выезде 20/21 и 28/29 сентября. Если удастся преодолеть эту стадию, "Ворскла-Харьков-2" выйдет в групповой этап турнира.

Напомним, что в прошлом сезоне УЕФА впервые в истории провела групповую стадию в женской ЛЧ. На ней выступал другой представитель Украины, "Жилстрой-1".

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В статье: женская Лига чемпионов Жилстрой-2 (Харьков)
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