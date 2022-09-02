Ворскла-Харьков-2 узнала соперника во втором раунде женской ЛЧ
Первая встреча для украинок будет домашней
Фото: ФК Ворскла
В четверг, 1 сентября, состоялась жеребьёвка второго раунда футбольной Лиги чемпионов сезона-2022/23 среди женщин. По ее результатом соперника на этом этапе получила "Ворскла-Харьков-2", который многим больше известен как "Жилстрой-2".
Полтавско-харьковский коллектив сыграет с албанской "Влазнией". Первая игра состоится 20/21 сентября, ответный матч запланирован на 28/29 сентября. Первый поединок для украинского клуба будет домашним.
Победитель противостояния выйдет в групповой этап турнира. Жеребьевка пройдет 3 октября.
???? Round 2 draw ✅— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) September 1, 2022
???? The most exciting tie is ______❓ #UWCL | #UWCLdraw pic.twitter.com/WP52G7kWJ0
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