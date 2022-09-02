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Ворскла-Харьков-2 узнала соперника во втором раунде женской ЛЧ

Женский футбол
(1 голосов)

Первая встреча для украинок будет домашней

Ворскла-Харьков-2 узнала соперника во втором раунде женской ЛЧ

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

В четверг, 1 сентября, состоялась жеребьёвка второго раунда футбольной Лиги чемпионов сезона-2022/23 среди женщин. По ее результатом соперника на этом этапе получила "Ворскла-Харьков-2", который многим больше известен как "Жилстрой-2".

Полтавско-харьковский коллектив сыграет с албанской "Влазнией". Первая игра состоится 20/21 сентября, ответный матч запланирован на 28/29 сентября. Первый поединок для украинского клуба будет домашним.

Победитель противостояния выйдет в групповой этап турнира. Жеребьевка пройдет 3 октября.

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В статье: женская Лига чемпионов Жилстрой-2 (Харьков)
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Источник:
ФК Ворскла

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