Женский Шахтер в спарринге разгромил Мариуполь со счетом 8:1

Вчера, 17 февраля, женская команда "Шахтера" стартовала на зимних сборах. Первым соперником "горняков" стал "Мариуполь".

Уже на 16-й минуте счет на табло был 3:0 в пользу "Шахтера". "Горняки" продолжили забивать, а "приазовцы" смогли ответить лишь одним точным дальним ударом. После перерыва дончане отличились еще трижды и установили финальный счёт 8:1.

Отметим, что обе команды представляют высшую лигу женского чемпионата Украины. Футболистки “Шахтера” пошли на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице, а “Мариуполь” – на восьмой позиции. В пятом туре текущего розыгрыша соревнования команды уже встречались – тогда "горняки" победили 3:0.

Следующий товарищеский поединок "Шахтер" проведет 24 февраля. Весеннюю часть чемпионата женская команда "горняков" начнет 12 марта матч против лидера соревнования "Ворсклы".

"Шахтер" (Донецк) - "Мариуполь" (Мариуполь) - 8:1 (5:1)

Голы: 1:0 Чендей (6), 2:0 Чендей (8), 3:0 Заборовец (16), 4:0 Викалюк (24), 4:1 Полунина (26), 5:1 Молодюк (45+1), 6:1 Козуб (67), 7:1 Чендей (77), 8:1 Головач (90)