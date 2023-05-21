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Шахтер разбил Динамо в женском Классическом

Женский футбол
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Разгром

Шахтер разбил Динамо в женском Классическом

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
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Игроки донецкого "Шахтера" одержали уверенную победу над "Динамо" в женской версии Классического в рамках чемпионата Украины.

Дончанки открыли счет уже на шестой минуте, а еще до перерыва на табло уже было 3:0 в пользу гостей. После перерыва "Шахтер" отправил в ворота соперниц еще два мяча. Стоит отметить, что уже с шестой минуты столичный коллектив играл в меньшинстве: Головко рукой в собственной штрафной прервала удар, заработала удаление и пенальти на свои ворота.

Это был матч предпоследнего тура женского чемпионата Украины. "Шахтер" уже точно финиширует третьим. Для киевлянок это третье поражение в последних четырех поединках. Сейчас "бело-синие" занимают девятую строчку, но существует вероятность завершить сезон десятыми.

Женский чемпионат. 21-й тур
"Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк) 0:5
Голы: Вегерич 6 (пен.), Головач 33, Молодюк 45+1, Семенюк 59, Молодюк 66

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В статье: женский футбол Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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