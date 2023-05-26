Женский чемпионат. Шахтер и Колос поспорят за бронзу, Днепр-1 примет Ладомир

В эту субботу, 27 мая, состоятся заключительные матчи женского чемпионата Украины. По регламенту все игры последнего тура должны начинаться в одно и то же время - на этот раз в 12:00. Исключение может быть в том случае, если поединок не может повлиять на турнирное положение остальных команд.

"Динамо" проведет выездной поединок против "Вереса". Команды подходят к очной встрече не в лучших кондициях. У ровенчанкок в пяти последних играх 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Киевлянки нестабильны - 3 поражения и 2 победы. Особенно уязвимой выглядит ровенская команда. Хотя забитых мячей у нее тоже немало. Соперниц разделяет 12 пунктов. Динамовки занимает 6-ю позицию, а ровенчанки 9-ю строчку. В первом круге сильнее оказалось "Динамо" (4:0).

"Шахтер" сразится в поединке за бронзу с "Колосом". Обе соперницы демонстрируют приличные результаты и поэтому находятся в верхней части турнирной таблицы. Впечатляет и статистика команд. Донецкий клуб забил на 22 гола больше, чем ковалевский. У них одинаковое количество поражений. "Колос" отстает от "Шахтера" всего на 2 балла.

"Днепр-1" в родных стенах сыграет с "Ладомиром". Волынянки являются неудобной соперницей для хозяек. Команда из Владимира не проигрывает уже пять матчей кряду. У днепрянок ситуация противоположная. Подопечные Елены Кудзиевой выиграли лишь один раз в пяти последних турах. "Ладомир" превосходит "Днепр-1" по многим параметрам. Хотя с мотивацией и настроем у днепрянок проблем быть не должно. На чьей стороне будет удача?

"Кривбасс" отправится в гости к "Пантерам". Разница в классе между командами очевидна. Криворожанки гарантировали серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов. В течении сезона криворожский клуб выдал 18 матчей без поражений. Черкасский коллектив выглядит не так убедительно. Уманчанки располагаются на 10-й строчке, имея в своем активе 17 зачетных пунктов. Игра первого круга завершилась разгромной победой "Кривбасса" со счетом 8:0.

"Мариуполь" и "ЭМС-Подолье" встретятся друг с другом в Киеве. Соперницы подходят к очному противостоянию на фоне серии поражений. Как и мариупольчанки, винничанки не могут выиграть пять поединков подряд. При этом обе команды даже забивали почти одинаково. И если "Мариуполь" пропустил 77 мячей, то их оппонентки на 16 меньше. Коллективы разделяет 4 очка.

Закрывать последний тур будут "Атекс" и "Ворскла". Данный матч не будет иметь турнирного значения. Полтавчанки досрочно стали чемпионом Украины в первенстве женских команд. Киевлянки вылетели из высшего дивизиона. Полтавский клуб выиграл все свои игры, в то время как безвыигрышная серия киевской команды началась еще на старте сезона. "Ворскла" - абсолютный фаворит, так что встреча обещает быть весьма результативной.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 22-й тур

27 мая (суббота)

"Верес" - "Динамо" 12:00

"Шахтер" - "Колос" 12:00

"Днепр-1" - "Ладомир" 12:00

"Пантеры" - "Кривбасс" 12:00

"Мариуполь" - "ЭМС-Подолье" 12:00

"Атекс" - "Ворскла" 13:00