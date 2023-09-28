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Пятенко: Несмотря на неудачный старт Лиги наций, еще не все потеряно

Женский футбол
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Женская сборная Украины дважды уступила в своей группе

Пятенко: Несмотря на неудачный старт Лиги наций, еще не все потеряно

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Национальная женская сборная Украины по футболу провела два стартовых матча в новосозданной Лиге наций, уступив в своей группе Сербии и Польше с одинаковым счетом - 1:2.

Исполняющий обязанности главного тренера сине-желтых Владимир Пятенко рассказал о своих впечатлениях от этих противостояний.

- По самоотдаче к подопечным вопросов нет. Они были мотивированы, горели желанием продемонстрировать свои лучшие качества. Но, к сожалению, в отличие от соперниц, с реализацией далеко не всегда получалось. Часто в завершающей стадии атаки принимались ошибочные решения. Возможно, это от того, что не хватало сыгранности, ведь в Польше пришлось играть эти матчи, как говорится, с колес ...

- Сейчас женская сборная Украины занимает третье место в своей группе, но перед вашими подопечными поставлена задача выйти в Лигу А ...

- Пока что я не обращаю внимания на турнирную таблицу. Перед девушками стоит задача побеждать в каждом матче и повыситься в классе. Несмотря на неудачный старт, еще не все потеряно.

- Будет ли в составе ротация перед октябрьскими матчами с Грецией?

- Да, планирую пригласить трех-четырех новичков. Окончательно с ними определимся до 10 октября.

- Оба противостояния с гречанками состоятся в конце октября на поле соперниц. Это будет иметь какое-то значение для ваших подопечных?

- Не думаю. Я очень доволен микроклиматом в сборной, повторяю, есть определенные проблемы только с сыгранностью, но это все можно исправить. А то, что придется два поединка проводить в Греции, только поможет сплотиться и прыгнуть выше головы, - сказал Пятенко.

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В статье: Владимир Пятенко Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ

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