Пятенко: Несмотря на неудачный старт Лиги наций, еще не все потеряно
Женская сборная Украины дважды уступила в своей группе
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Национальная женская сборная Украины по футболу провела два стартовых матча в новосозданной Лиге наций, уступив в своей группе Сербии и Польше с одинаковым счетом - 1:2.
Исполняющий обязанности главного тренера сине-желтых Владимир Пятенко рассказал о своих впечатлениях от этих противостояний.
- По самоотдаче к подопечным вопросов нет. Они были мотивированы, горели желанием продемонстрировать свои лучшие качества. Но, к сожалению, в отличие от соперниц, с реализацией далеко не всегда получалось. Часто в завершающей стадии атаки принимались ошибочные решения. Возможно, это от того, что не хватало сыгранности, ведь в Польше пришлось играть эти матчи, как говорится, с колес ...
- Сейчас женская сборная Украины занимает третье место в своей группе, но перед вашими подопечными поставлена задача выйти в Лигу А ...
- Пока что я не обращаю внимания на турнирную таблицу. Перед девушками стоит задача побеждать в каждом матче и повыситься в классе. Несмотря на неудачный старт, еще не все потеряно.
- Будет ли в составе ротация перед октябрьскими матчами с Грецией?
- Да, планирую пригласить трех-четырех новичков. Окончательно с ними определимся до 10 октября.
- Оба противостояния с гречанками состоятся в конце октября на поле соперниц. Это будет иметь какое-то значение для ваших подопечных?
- Не думаю. Я очень доволен микроклиматом в сборной, повторяю, есть определенные проблемы только с сыгранностью, но это все можно исправить. А то, что придется два поединка проводить в Греции, только поможет сплотиться и прыгнуть выше головы, - сказал Пятенко.
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