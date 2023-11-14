Эмма Хейз возглавила женскую сборную США после того, как ушла из Челси. За 11 лет руководства женской командой "Челси" Хейз сделала себя легендой клуба. Под ее руководством "синие" выиграли шесть титулов женской Суперлиги, пять Кубков Англии, два Кубка женской лиги Англии, один трофей женской весенней серии Англии и один женский титул чемпиона Англии.

"Эмма была одной из главных движущих сил изменений в женском футболе. Ее достижения в "Челси" не имеют себе равных и навсегда останутся в истории клуба", заявили директора "Челси" Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли. "Учитывая все, что она внесла в "Челси" за более чем десять лет работы в клубе, и наследие, которое она оставила после себя, мы никогда не встанем у нее на пути, когда она почувствует, что пришло время бросить новый вызов".

Сборная США на данный момент осталась без главного тренера после того, как вылетела с чемпионата мира в 1/8 финала в августе.