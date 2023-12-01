Матч между женскими сборными Украины и Польши в Лиге Наций завершился поражением желто-синих

Женская сборная Украины по футболу провела пятый матч группового этапа Лиги наций. Нашими соперниками стала команда Польши.

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Сборная Украины уступила со счетом 0:1. Гол был забит на 10-й минуте.

Ахчинская открылась под передачу из глубины, воспользовалась недоразумением между голкипером и защитницей "сине-желтых", после чего легко добила мяч в пустые ворота

Напомним, что в четырех предыдущих матчах украинки 3 раза проиграли и 1 раз победили. Первая победа была минимальной над сборной Греции (1:0).