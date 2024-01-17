Барселона - Реал. В женском Эль-Класико извечные соперники разыграют место в финале Суперкубка
Матч – в 20:00
Фото: twitter.com/FCBfemeni
Совсем недавно в Саудовской Аравии "Реал" разгромил "Барселону" в Суперкубке Испании. И вот уже через несколько дней состоится повторение матча – правда, сыграют женские команды двух клубов - извечных соперников.
Женская команда "Барселоны" трижды в своей истории выигрывала Суперкубок Испании, что является национальным рекордом. В частности, этот турнир покорился каталонкам и в прошлом году.
У женской команды "Реала" – значительно более скромные достижения. Мадридки могут похвастаться выходом в финал Кубка Королевы 2023.
Матч между женскими командами "Барселоны" и "Реала" в женском Суперкубке начнется в 20:00 и пройдет на нейтральном поле. Это – полуфинал Суперкубка. В финале победитель встретится с "Леванте", который ранее победил "Атлетико".
Популярное сейчас
- Враг атаковал Украину "шахедами" и ракетами. Силы ПВО работали в пяти областях
- Моуриньо уволен, Ярмолюк вылетел, Шахтер отдал в аренду бразильца. Главные новости за 16 января
- Кубок Англии. Сенсация в Бристоле, Ярмолюк провел более 30 минут против волков, но проиграл
- "Он закрытый в этом смысле". Пресс-аташе сборной Украины назвал игрока, который почти не дает интервью
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО