Барселона - Реал. В женском Эль-Класико извечные соперники разыграют место в финале Суперкубка

Совсем недавно в Саудовской Аравии "Реал" разгромил "Барселону" в Суперкубке Испании. И вот уже через несколько дней состоится повторение матча – правда, сыграют женские команды двух клубов - извечных соперников.

Женская команда "Барселоны" трижды в своей истории выигрывала Суперкубок Испании, что является национальным рекордом. В частности, этот турнир покорился каталонкам и в прошлом году.

У женской команды "Реала" – значительно более скромные достижения. Мадридки могут похвастаться выходом в финал Кубка Королевы 2023.

Матч между женскими командами "Барселоны" и "Реала" в женском Суперкубке начнется в 20:00 и пройдет на нейтральном поле. Это – полуфинал Суперкубка. В финале победитель встретится с "Леванте", который ранее победил "Атлетико".