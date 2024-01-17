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Барселона - Реал. В женском Эль-Класико извечные соперники разыграют место в финале Суперкубка

Женский футбол

Матч – в 20:00

Барселона - Реал. В женском Эль-Класико извечные соперники разыграют место в финале Суперкубка

Фото: twitter.com/FCBfemeni

Новина українською

Совсем недавно в Саудовской Аравии "Реал" разгромил "Барселону" в Суперкубке Испании. И вот уже через несколько дней состоится повторение матча – правда, сыграют женские команды двух клубов - извечных соперников.

Женская команда "Барселоны" трижды в своей истории выигрывала Суперкубок Испании, что является национальным рекордом. В частности, этот турнир покорился каталонкам и в прошлом году.

У женской команды "Реала" – значительно более скромные достижения. Мадридки могут похвастаться выходом в финал Кубка Королевы 2023.

Матч между женскими командами "Барселоны" и "Реала" в женском Суперкубке начнется в 20:00 и пройдет на нейтральном поле. Это – полуфинал Суперкубка. В финале победитель встретится с "Леванте", который ранее победил "Атлетико".

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Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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