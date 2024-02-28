Пятенко: Наша сборная действовала первым номером. Этот план оправдал себя

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко подвел итоги двух матчей против Болгарии (4:0, 3:0) в плей-офф Дивизиона В Лиги наций.

- В табели о рангах позиции Украины значительно выше. Отдам должное подопечным, которые не позволили себе шапкозакидательского настроя, серьезно отнеслись к оппонентам, и это принесло весомые дивиденды.

- Если сравнивать игру украинок в обоих поединках, в Кырджали и Анталье, то она чем-то отличалась?

- Нет, мои подопечные действовали первым номером, взяв на вооружение тактическую схему 4-4-2, старались преодолевать середину поля с мячом в одно-два касания и делали акцент на фланговых проходах, поскольку соперницы значительные силы сосредоточили на подступах к центру штрафной площади. Этот план оправдал себя.

- А после разгромного поражения в Кирджали сегодня чувствовалось, что болгарки поработали над ошибками и прилагают усилия, чтобы дать бой?

- Они пытались высоко встречать нас, но мы были готовы к этому, умело выходили из-под прессинга и благодаря преимуществу в скорости заставляли визави больше думать об обороне. К сожалению, мы сегодня также ошибались, и это помешало победить с еще большим счетом.

- Кто-то из девушек заслуживает того, чтобы быть отмеченными?

- Я этого не практикую. Считаю, что каждая из подопечных сделала посильный вклад в победу. Отмечу разве что замечательный микроклимат в команде. Отдам должное и своим помощникам, которые позаботились, чтобы у меня была исчерпывающая информация о сильных и слабых местах болгарской сборной.

- По сравнению с первым матчем, в Кырджали, в Анталье в стартовом составе было сразу четыре замены ...

- У нас довольно длинная скамейка запасных, и важно, чтобы как можно больше футболисток имело игровую практику.

- Как чувствует себя Вероника Андрухив, которая в Кырджали столкнулась с соперницей и не избежала сотрясения мозга?

- Вероника все эти дни находилась в расположении сборной под наблюдением медперсонала. Сейчас она чувствует себя хорошо и, надеюсь, в конце марта уже вернется в строй.

- Когда женская сборная Украины соберется снова?

- Почивать на лаврах некогда. Уже 5 марта состоится жеребьевка отборочного цикла чемпионата Европы, а 28 марта планируем начать сбор. А где - будет зависеть от того, с кем мы будем играть в первом туре в начале апреля, - подытожил Пятенко.