Пятенко: Наша сборная действовала первым номером. Этот план оправдал себя
Женская национальная команда сохранила место в дивизионе B Лиги наций
Фото: womensfootball.com.ua
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко подвел итоги двух матчей против Болгарии (4:0, 3:0) в плей-офф Дивизиона В Лиги наций.
- В табели о рангах позиции Украины значительно выше. Отдам должное подопечным, которые не позволили себе шапкозакидательского настроя, серьезно отнеслись к оппонентам, и это принесло весомые дивиденды.
- Если сравнивать игру украинок в обоих поединках, в Кырджали и Анталье, то она чем-то отличалась?
- Нет, мои подопечные действовали первым номером, взяв на вооружение тактическую схему 4-4-2, старались преодолевать середину поля с мячом в одно-два касания и делали акцент на фланговых проходах, поскольку соперницы значительные силы сосредоточили на подступах к центру штрафной площади. Этот план оправдал себя.
- А после разгромного поражения в Кирджали сегодня чувствовалось, что болгарки поработали над ошибками и прилагают усилия, чтобы дать бой?
- Они пытались высоко встречать нас, но мы были готовы к этому, умело выходили из-под прессинга и благодаря преимуществу в скорости заставляли визави больше думать об обороне. К сожалению, мы сегодня также ошибались, и это помешало победить с еще большим счетом.
- Кто-то из девушек заслуживает того, чтобы быть отмеченными?
- Я этого не практикую. Считаю, что каждая из подопечных сделала посильный вклад в победу. Отмечу разве что замечательный микроклимат в команде. Отдам должное и своим помощникам, которые позаботились, чтобы у меня была исчерпывающая информация о сильных и слабых местах болгарской сборной.
- По сравнению с первым матчем, в Кырджали, в Анталье в стартовом составе было сразу четыре замены ...
- У нас довольно длинная скамейка запасных, и важно, чтобы как можно больше футболисток имело игровую практику.
- Как чувствует себя Вероника Андрухив, которая в Кырджали столкнулась с соперницей и не избежала сотрясения мозга?
- Вероника все эти дни находилась в расположении сборной под наблюдением медперсонала. Сейчас она чувствует себя хорошо и, надеюсь, в конце марта уже вернется в строй.
- Когда женская сборная Украины соберется снова?
- Почивать на лаврах некогда. Уже 5 марта состоится жеребьевка отборочного цикла чемпионата Европы, а 28 марта планируем начать сбор. А где - будет зависеть от того, с кем мы будем играть в первом туре в начале апреля, - подытожил Пятенко.
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