Украинские арбитры будут работать на матчах 2-го отборочного раунда Евро-2024 WU-19
Поединки пройдут 3-9 апреля в Албании и Грузии
Фото: Євген Кравс
Квартет украинских арбитров будет работать на матчах второго отборочного раунда молодежного женского Евро-2024 (WU-19), которые пройдут 3-9 апреля в Албании и Грузии. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
Кристина Козорог выступит главным арбитром в поединках группы В2 Шотландия - Лихтенштейн (3 апреля) и Лихтенштейн - Кипр (9 апреля) и будет исполнять обязанности четвертого арбитра в матче Албания - Лихтенштейн (6 апреля). Во всех этих играх одним из лайнсменов будет Александра Вдовина.
София Причина выступит главным арбитром в поединках группы В5 Северная Ирландия - Грузия (3 апреля) и Грузия - Казахстан (9 апреля) и будет исполнять обязанности четвертого арбитра в матче Эстония - Грузия (6 апреля). Во всех этих играх одним из лайнсменов будет Ирина Чайка.
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