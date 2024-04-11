Тренер женской сборной Украины: К подопечным у меня есть претензии только по реализации

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко проанализировал поражение от Хорватии (0:1) во втором туре квалификации Евро-2025.

- В моем распоряжении была видеозапись стартового матча хорваток в текущем отборе, с Уэльсом, и было представление, в каком стиле действуют балканки. Их козыри - домашние заготовки при розыгрышах стандартов и настырность нападающих после длинных передач со своей половины поля.

- Как решили бороться против этой тактики?

- Прежде всего - дорожить мячом, а при потере сразу же встречать соперниц и затруднять им выход со своей половины поля. И хотя в средней зоне у хозяек действовали сразу пять игроков, благодаря нашей активности на флангах удавалось обострять ситуацию у владений хорваток.

- То, что именно украинки диктовали условия, сомнений не вызывало, но итоговый счет был не в нашу пользу...

- Подопечные выполнили установку на игру. Все было в порядке и с мотивацией. Девушки были заточены на атаку, достаточно сказать, что они нанесли 14-х ударов по воротам, тогда как хорватки - лишь шестерых. К сожалению, единственный удар балканок в створ оказался результативным. Справедливости ради следует сказать, что в этом эпизоде неудачно сыграла наш вратарь Дарья Келюшик. Но главное, что мы не использовали свои голевые моменты. Вот почему по реализации у меня к игрокам есть вопросы. В досадной неудаче мы виноваты сами...

Впрочем, в первом матче турнира, с Косово, девушки установки выполнили, получили три очка. Поэтому вся борьба еще впереди. В третьем туре в конце мая мы будем играть на выезде с лидером группы, Уэльсом. Как всегда, будем настраиваться на победу. Надеюсь, что на этот раз с прицелом у моих подопечных все будет в порядке, - сказал Пятенко.