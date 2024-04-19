Женский чемпионат. Ничья Металлиста 1925 с Кривбассом, победа Днепра-1 над Вересом
В 4-м туре было зафиксировано три удаления
Фото: НК Верес
В женском чемпионате Украины завершились матчи очередного тура. "Кривбасс" на своем поле принимал "Металлист 1925". Хозяйкам хватило две минуты, чтобы открыть счет в игре. Через пять минут криворожанки увеличили свое преимущество. Важную роль в этом сыграла Виолета Тян, которая оформила дубль. Тем не менее, харьковчанки так просто не сдались и реализовали свой момент на 22-й минуте. До перерыва "Кривбасс" умудрился и вовсе остаться вдесятером. "Металлист 1925" воспользовался этой ситуацией и сравнял счет усилиями Дарьи Апанащенко. В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 2:2.
"Ворскла" в родных стенах играла с "Колосом". Полтавчанки убили интригу еще в первой половине встречи. Подопечные Натальи Зинченко отгрузили в ворота соперниц пять мячей. Ковалевский клуб не смог справиться с таким давлением. А "зелено-белые, в свою очередь, забили еще один раз. 6:0 очень комфортный счет для "Ворсклы". Интересно, что полтавский клуб остается единственным, кто не проигрывал этой весной.
"Шахтер" в гостевом поединке обыграл "Ладомир". Первого гола пришлось ждать аж под занавес первого тайма, отличилась Елизавета Молодюк. Примечательно, что на 81-й минуте Молодюк получила вторую желтую карточку и покинула поле. Но даже оставшись в меньшинстве, дончанки еще забили и установили итоговый счет - 2:0.
"Днепр-1" в рамках домашнего матча противостоял "Вересу". Днепрянки сумели сломить оборону хозяев уже на 9-й минуте встречи. Больше в первом тайме зрители голов не увидели. Все самое интересное произошло после перерыва. Ровенчанки остались в меньшинстве после удаления Софии Балиной (две желтые карточки). "Днепр-1" сполна воспользовался преимуществом, забив гостям еще три мяча. Валентине Таракановой хватило семь минут, чтобы оформить хет-трик. В концовке встречи днепровская команда огорчила своих оппоненток еще раз и довела счет до разгромного 5:0.
"Динамо" дома играло против "ЭМС-Подолье". С первых минут киевлянки взяли инициативу в свои руки, что привело к быстрому голу. На 13-й минуте свой момент реализовала Анна Прокопенко. После перерыва рисунок игры не изменился. Хозяйки поля поймали кураж и поиздевались над обороной винничанок. Еще четыре гола побывало в воротах гостей. Как итог, 5:0 в пользу киевской команды.
"Мариуполь" и "Пантеры" закрывали программу тура. Первый тайм прошел в равной и чрезвычайно равной борьбе. Команды не смогли отличиться и ушли на перерыв без забитых мячей. Во второй половине игры удача была на стороне уманчанок. Черкасский клуб шокировал соперниц четырьмя голами. Однако мариупольчанки не сумели переломить ход поединка и потерпели поражение со счетом 0:4.
18 апреля (четверг)
"Кривбасс" - "Металлист 1925" 2:2
"Ворскла" - "Колос" 6:0
"Ладомир" - "Шахтер" 0:2
18 апреля (четверг)
"Днепр-1" - "Верес" 5:0
"Динамо" - "ЭМС-Подолье" 5:0
19 апреля (пятница)
"Мариуполь" - "Пантеры" 0:4
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