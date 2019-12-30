  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Сумасшедшие голы Роналду головой – футбольный топ самых высоких прыжков Криштиану
В тренде

Сумасшедшие голы Роналду головой – футбольный топ самых высоких прыжков Криштиану

Зарубежные
(1 голосов)

Новое видео на канале 120 ярдов

Сумасшедшие голы Роналду головой – футбольный топ самых высоких прыжков Криштиану
Новина українською

Буквально неделю назад Криштиану Роналду поразил весь мир своим высоким прыжком и роскошным голом в ворота "Сампдории". Но несмотря на зрелищность – это далеко не самая большая высота, которую покорял CR7.

Многие говорят, что разница между Месси и Роналду в том, что Лионель – гениальный от природы, а Криштиану добился всего благодаря усердной работе над собой. И это действительно так: в начале своей карьеры португалец не мог прыгать высоко, но сейчас способен посоревноваться даже с некоторыми баскетболистами.

Сегодня канал 120 ярдов предлагает посмотреть на ТОП-10 голов Роналду в полете, приятного просмотра!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду 120 ярдов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...