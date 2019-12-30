Сумасшедшие голы Роналду головой – футбольный топ самых высоких прыжков Криштиану

Буквально неделю назад Криштиану Роналду поразил весь мир своим высоким прыжком и роскошным голом в ворота "Сампдории". Но несмотря на зрелищность – это далеко не самая большая высота, которую покорял CR7.

Многие говорят, что разница между Месси и Роналду в том, что Лионель – гениальный от природы, а Криштиану добился всего благодаря усердной работе над собой. И это действительно так: в начале своей карьеры португалец не мог прыгать высоко, но сейчас способен посоревноваться даже с некоторыми баскетболистами.

Сегодня канал 120 ярдов предлагает посмотреть на ТОП-10 голов Роналду в полете, приятного просмотра!