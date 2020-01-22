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Как Роналду спас жизнь брату-наркоману

Зарубежные
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Новое видео на канале 120 ярдов

Как Роналду спас жизнь брату-наркоману
Новина українською

"Брат, Братан, Братишка, когда меня отпустит?" И это не только слова из песни, но и реалии огромного количества людей по всей планете. Наркомания — одна из самых серьезных проблем в любой стране. И помимо самих наркоманов, не меньше страдают их семьи и близкие им люди.

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Не секрет что многие футболисты балуются наркотиками. Самые известные кокаинщики – Диего Марадона, Пол Гаскойн, Адриан Муту. Не обошла эта беда и семью Криштиану Роналду.

Старший брат португальца, Угу, многие годы страдал от наркотической и алкогольной зависимости. О том, как КриРо помог близкому родственнику, смотрите в новом видео:

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В статье: Криштиану Роналду 120 ярдов
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