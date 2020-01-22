Как Роналду спас жизнь брату-наркоману

"Брат, Братан, Братишка, когда меня отпустит?" И это не только слова из песни, но и реалии огромного количества людей по всей планете. Наркомания — одна из самых серьезных проблем в любой стране. И помимо самих наркоманов, не меньше страдают их семьи и близкие им люди.

Не секрет что многие футболисты балуются наркотиками. Самые известные кокаинщики – Диего Марадона, Пол Гаскойн, Адриан Муту. Не обошла эта беда и семью Криштиану Роналду.

Старший брат португальца, Угу, многие годы страдал от наркотической и алкогольной зависимости. О том, как КриРо помог близкому родственнику, смотрите в новом видео: