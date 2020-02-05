Звезды футбола, которые приняли ислам – ТОП игроков-мусульман

Всем привет! Сегодня на канале 120 ярдов вам расскажут про футболистов, которым религия запрещает играть в московском "Спартаке", потому что им нельзя есть свинину. Кто не понял, сегодня мы расскажем про самых известных футболистов-мусульман.

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Небольшое задание для вас: у какого футболиста-мусульманина больше всего подписчиков в Instagram? Пишите в комментариях.

Среди футболистов так много мусульман, что у них даже есть своя ассоциация – не знали об этом? Какой тренер не выиграл бы 3 ЛЧ, если бы не принял ислам? Жмите быстрее на Play, чтобы узнать больше подробностей о данной теме.