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Как по нотам: в третьей лиге Польши забили гол после идеального розыгрыша углового удара

Зарубежные
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Гвардиола бы восхитился

Как по нотам: в третьей лиге Польши забили гол после идеального розыгрыша углового удара
Новина українською

Польский клуб "Катовице" встретился с командой "Блекитни Старгард-Щециньски" в матче третьей лиги Польши. Поединок закончился со счетом 2:2.

Даже несмотря на не самый высокий уровень турнира, матч подарил гол, которому смело бы позавидовала "Барселона" времен Пепа Гвардиолы. Футболисты "Катовице" разыграли угловой удар, прошив в точных 4 паса всю оборону гостей. Сколько же раз они отрабатывали эту комбинацию на тренировке…

UA-Футбол регулярно собирает яркие и свежие футбольные моменты в специальных подборках: рекомендуем взглянуть, как друг-вратарь Лионеля Месси забил гол на 90-й минуте поединка.

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В статье: Катовице
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