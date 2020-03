Как по нотам: в третьей лиге Польши забили гол после идеального розыгрыша углового удара

Польский клуб "Катовице" встретился с командой "Блекитни Старгард-Щециньски" в матче третьей лиги Польши. Поединок закончился со счетом 2:2.

Даже несмотря на не самый высокий уровень турнира, матч подарил гол, которому смело бы позавидовала "Барселона" времен Пепа Гвардиолы. Футболисты "Катовице" разыграли угловой удар, прошив в точных 4 паса всю оборону гостей. Сколько же раз они отрабатывали эту комбинацию на тренировке…

Polish Third Division team GKS Katowice with a lesson in how to take the perfect short corner ???? pic.twitter.com/TIXHsAlit7