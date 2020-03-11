Ливерпуль – Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

"Ливерпуль" и "Атлетико" сыграли свой второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

После поражения в Мадриде 0:1 "красным" нужно было отыгрываться, и они забили первый гол под конец первого тайма.

Несмотря на все усилия "Ливерпуля" во втором тайме "Атлетико" смог перевести игру в овертайм, в котором и наступила развязка.

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Ливерпуль – Атлетико 2:1

Гол: Вейналдум (43), Фирмино (94) - Льоренте (97)

Гол Вейналдума:

Обзор первого тайма: