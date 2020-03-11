Ливерпуль – Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
"Ливерпуль" и "Атлетико" сыграли свой второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
После поражения в Мадриде 0:1 "красным" нужно было отыгрываться, и они забили первый гол под конец первого тайма.
Несмотря на все усилия "Ливерпуля" во втором тайме "Атлетико" смог перевести игру в овертайм, в котором и наступила развязка.
Контент добавляется по мере поступления.
Ливерпуль – Атлетико 2:1
Гол: Вейналдум (43), Фирмино (94) - Льоренте (97)
Гол Вейналдума:
Обзор первого тайма:
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Комментарии (1)
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kuandrew (Львов)
12.03.2020 в 00:07
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