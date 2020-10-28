Буксуют после Эль-Класико или вновь недооценка? Боруссия М – Реал 2:2. Обзор матча и видео голов
Такими темпами и до Лиги Европы "сливочным" недалеко…
Маркус Тюрам сначала удивил мадридцев, а затем и вовсе их шокировал – "Реал" горел на стадионе в Германии со счетом 2:0 вплоть до 87-й минуты, показывая посредственную игру. Бензема и Каземиро смогли исправить положение, но точно несущественно, скорее отобрав очки у соперника, а не оформив собственное продвижение в квартете.
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов "Боруссия М" – "Реал".
Менхенгладбах. "Боруссия-Парк".
Голы: Тюрам (33, 58) – Бензема (87), Каземиро (90+3)
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KondratCheUa (Чернигов)
28.10.2020 в 10:49
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