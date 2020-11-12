Без Дзюбы не стреляет. Молдова - Россия 0:0. Видеообзор поединка
Видееообзор поединка
Сборная России провела выездной товарищеский матч против Молдовы.
Без лучшего бомбардира РПЛ Артёма Дзюбы, который потерял место в составе национальной команды из-за "кино для взрослых", забивать у россиян не нашлось кому.
Матч закончился вничью 0:0.
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Комментарии (2)
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neutral fan (White Church)
12.11.2020 в 22:31
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Zapp Brannigan (Київ)
12.11.2020 в 22:30
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