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Без Дзюбы не стреляет. Молдова - Россия 0:0. Видеообзор поединка

Зарубежные
(1 голосов)

Видееообзор поединка

Без Дзюбы не стреляет. Молдова - Россия 0:0. Видеообзор поединка
Новина українською

Сборная России провела выездной товарищеский матч против Молдовы.

Без лучшего бомбардира РПЛ Артёма Дзюбы, который потерял место в составе национальной команды из-за "кино для взрослых", забивать у россиян не нашлось кому.

Матч закончился вничью 0:0.

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В статье: Молдова Россия
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Комментарии (2)
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neutral fan (White Church)
12.11.2020 в 22:31
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Zapp Brannigan (Київ)
12.11.2020 в 22:30
Ну Дзюба уже стрельнув)))))
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