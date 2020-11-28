Пациент скорее жив. Марсель - Нант 3:1. Видео голов и обзор матча

На неделе "Марсель" установил антирекорд Лиги чемпионов - 13 кряду поражений. Причем в текущем розыгрыше французы - единственная команда без забитых голов.

Тем не менее, в 12-м туре против "Нанта" подопечные Андре Виллаш-Боаша собрались и выдали свою лучшую игру за много месяцев, вообще не оставив шансов сопернику. По голу забило все атакующее трио - Флориан Товен начал, Димитри Пайет продолжил, а Дарио Бенедетто закончил, забив дебютный гол за полгода. Неужели "Марсель" возвращается?

"Марсель" - "Нант" - 3:1

Голы: Товен, 2, Пайет, 35, Бенедетто, 60 - Блас, 73