Пациент скорее жив. Марсель - Нант 3:1. Видео голов и обзор матча
Легкая победа кризисных провансальцев
На неделе "Марсель" установил антирекорд Лиги чемпионов - 13 кряду поражений. Причем в текущем розыгрыше французы - единственная команда без забитых голов.
Тем не менее, в 12-м туре против "Нанта" подопечные Андре Виллаш-Боаша собрались и выдали свою лучшую игру за много месяцев, вообще не оставив шансов сопернику. По голу забило все атакующее трио - Флориан Товен начал, Димитри Пайет продолжил, а Дарио Бенедетто закончил, забив дебютный гол за полгода. Неужели "Марсель" возвращается?
"Марсель" - "Нант" - 3:1
Голы: Товен, 2, Пайет, 35, Бенедетто, 60 - Блас, 73
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