Гол и два ассиста, Карл! Лион - Реймс 3:0. Видео голов и обзор матча
Легкий матч для "Ткачей"
В 12-м туре Лиги 1 "Лион" не испытал малейших проблем против необычайно пассивного "Реймса". У команды Давида Гийона даже момента толкового для взятия ворот не припомнить.
А вот кто сегодня на "Люмьере" зажигал, так это Карл Токо-Экамби - у камерунца гол и две голевые передачи. Также отмечаем дебютный мяч за "Лион" бразильского опорника Бруно Гимараеса и первый с августа гол некогда грозного бомбардира Мусы Дембеле.
"Лион" - "Реймс" - 3:0
Голы: Токо-Экамби, 22, Бруно Гимараес, 49, Дембеле, 66
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