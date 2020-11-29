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Гол и два ассиста, Карл! Лион - Реймс 3:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Легкий матч для "Ткачей"

Гол и два ассиста, Карл! Лион - Реймс 3:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В 12-м туре Лиги 1 "Лион" не испытал малейших проблем против необычайно пассивного "Реймса". У команды Давида Гийона даже момента толкового для взятия ворот не припомнить.

А вот кто сегодня на "Люмьере" зажигал, так это Карл Токо-Экамби - у камерунца гол и две голевые передачи. Также отмечаем дебютный мяч за "Лион" бразильского опорника Бруно Гимараеса и первый с августа гол некогда грозного бомбардира Мусы Дембеле.

"Лион" - "Реймс" - 3:0

Голы: Токо-Экамби, 22, Бруно Гимараес, 49, Дембеле, 66

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В статье: Реймс Лион Карл Токо-Экамби
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